Nuova scuola a Sarno: la soddisfazione del sindaco Canfora

Nuova scuola a Sarno: l'ex edificio del Ragioneria ospita 17 classi e 300 alunni, con spazi moderni e sicuri. Presenti al taglio del nastro il primo cittadino, gli Assessori Emilia Esposito e Vincenzo Salerno, il Provveditore agli Studi di Salerno, Renato Pagliara, la Dirigente scolastica, Clotilde Manzo, insegnanti e famiglie.

Le reazioni

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della comunità una struttura completamente a misura di bambino, che non solo è frutto di un’attenta programmazione, per rispondere alle esigenze delle famiglie, ma è anche un segnale forte che vogliamo lanciare – afferma il sindaco Canfora -. In un periodo di crisi come questo, con i tanti tagli che riguardano la scuola, noi andiamo in controtendenza e investiamo in nuove strutture scolastiche e nella ristrutturazione di quelle esistenti a beneficio delle nuove generazioni: l’educazione dei più piccoli è un passaggio fondamentale per costruire il nostro futuro". La Dirigente scolastica Clotilde Manzo ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per aver consegnato alla comunità una struttura moderna e funzionale alle esigenze dei bambini che accoglie.