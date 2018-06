Sarno, sequestrata fornace: denunciato il proprietario

Le Guardie Ambientali Kronos e la Polizia Provinciale, in collaborazione con l'Ente Parco, hanno sequestrato una fornace in località Foce a Sarno.

Il blitz

Il titolare è stato denunciato per illecito smaltimento rifiuti, realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, emissioni di fumi in atmosfera in assenza di autorizzazione e altre violazioni ambientali.

Gallery