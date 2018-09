Sarno, scoperti 332mila pacchetti di sigarette di contrabbando: cinque arresti

I carabinieri di Casoria hanno arrestato per contrabbando cinque uomini: M. R, 41enne di Scampia; D. F, 43enne del quartiere “Arenaccia”; L.G, 26enne di Scampia; R. P, 59enne di Trentola Ducenta (ce) e B. Y, 29enne di origine bulgara, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Il blitz

I militari hanno fatto irruzione all’interno di un capannone industriale a Sarno sorprendendo i cinque uomini mentre scaricavano da un autoarticolato, con targa bulgara, 24 bancali di sigarette di contrabbando; le stecche erano nascoste tra bottiglie di birra vuote. Complessivamente sono stati sequestrati 664 cartoni da 50 stecche ciascuno, per un totale di 332mila pacchetti del peso di 6,64 tonnellate.

Il proprietario del capannone, un 52enne di San Valentino Torio, è stato denunciato per contrabbando. Sequestrato anche il tir, guidato dal 29enne bulgaro, che, successivamente, affidato poi in custodia ad un deposito giudiziario. Gli arrestati sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.