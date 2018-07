Sarno, i serpenti invadono le abitazioni: l'ira dei residenti

I serpenti invadono la città di Sarno. Da diversi giorni i residenti della frazione di Episcopio, che hanno le abitazioni nei pressi dei canali di messa in sicurezza delle opere post frana, denunciano la presenza di numerosi rettili che, anche in pieno giorno, fuoriescono proprio dai canaloni. Alcuni sono arrivati addirittura sui balconi delle case. Il loro auspicio è che le guardie ambientali e il Comune intervengano il prima possibile bonificando i canali, la cui manutenzione non avverrebbe da anni.