Sarno più sicura: aumentano le telecamere di videosorveglianza

"Più telecamere di videosorveglianza collegate con il Comune di Sarno". Lo annuncia il Sindaco Giuseppe Canfora presentando un investimento "che consentirà ai privati di collegare le telecamere di videosorveglianza al sistema generale del Comune. Più controlli nelle periferie. Il progetto di ampliamento - che sarà esteso fino a Foce ed Episcopio - partirà da Lavorate. Infatti, il Comune ha installato un'antenna in via Bracigliano, che consentirà agli abitanti di Lavorate, Voscone, via San Vito e via Sant'Eramo di collegare al sistema di videosorveglianza comunale le loro telecamere che si affacciano sul suolo pubblico. Il piano del Comune prevede, inoltre, l'installazione di altre 14 telecamere: cinque nell'area del teatro De Lise e nove nella zona dell'ex mattatoio comunale.

La mappa

"Ad oggi il nostro Comune può contare su una rete di videosorveglianza composta da 25 telecamere fisse, di cui cinque installate nei punti d'ingresso della città che leggono le targhe dei veicoli - spiega il sindaco Canfora- Le telecamere sono collegate con il comando dei vigili urbani, con la stazione dei carabinieri e il con commissariato di polizia. Il sistema di videosorveglianza, voluto dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Sicurezza, è un sistema “integrato” messo a disposizione anche delle Forze dell’Ordine per realizzare un efficace e costante presidio del territorio".