Truffe a Sky e Mediaset: altri tre salernitani finiscono nell'indagine

Codici criptati per vedere i canali di Sky e Mediaset a prezzi stracciati: ci sono altri salernitani nell’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato in carcere due giovani di Sarno. Si tratta di tre giovanissimi, residenti nell'Agro nocerino, alle dipendenze di R.M. e L.D. , il 31enne e il 22enne ritenuti a capo dell’organizzazione che aveva ramificazioni anche in Germania, Spagna e Svizzera.

La truffa ai colossi della TV

I tre indagati avrebbero avuto il compito di stipulare contratti telefonici per acquisire la fibra ottica, pacchetti televisivi a pagamento a condizioni vantaggiose con varie piattaforme tra cui Sky e Mediaset, ed essere intestatari dei conti correnti dove arrivavano le quote di chi usufruiva del servizio e lo acquistava da ogni parte d’Italia. La logistica riporta ad un negozio di telefonia gestito da L.D. , a Sarno. Nel retrobottega era allestista una centrale tecnica che smistava il segnale ai vari “abbonati”. Stessa cosa avveniva in altre zone dell’Agro nocerino-sarnese, con i tre indagati che, in alcuni locali affittati, avevano nella loro disponibilità tutta la strumentazione tecnica per ampliare l’offerta illegale da fornire ai clienti. Un giro d’affari che si aggirava sui 100mila euro di guadagno. Cinque le misure cautelari eseguite. I finanzieri, attraverso indagini tecniche e ricostruzione dei flussi finanziari, veicolati prevalentemente mediante carte di credito prepagate o piattaforme web di pagamento, hanno ricostruito l'attività degli indagati. Il gruppo provvedeva ad abilitare i clienti privati alla visione, tramite codici di accesso, su smart-tv, personal computer, tablet e smartphone, dietro pagamento di “abbonamenti” che variavano tra i quindici e i venti euro a fronte di un valore commerciale di oltre 100 euro.