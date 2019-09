Sarno, cittadini senz'acqua per 8 ore: ecco l'elenco delle strade

Disagi in vista per numerosi abitanti di Sarno. A causa di alcuni lavori già programmati sarà sospesa l'erogazione idrica da venerdì 13 settembre alle 22 a sabato 14 settembre alle 6 in alcune zone della città.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Le Noci, Via Casamonica Lunga, Via Casamonica, Via Francesco Paolo Pace, Viale Margherita dal Civ. 1 al civ. 33 e dal civ. 2 al civ. 52, Parallela Duomo, Via Chianche, Via Duomo e traverse, Vico San Chirico, vico Florio, Vico Bottega, Via Vescovado, Via Pedagnali da incrocio Viale Margherita al civ. 105, e da incrocio Via Paolo Pace al civ. 70, Vallone Trave, Via Calcare ed in tutte le traverse della zona.