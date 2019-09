Sospensione idrica a Sarno: ecco tutte le strade coinvolte

Disagi in vista per numerose famiglie che vivono nel territorio comunale di Sarno. Lunedì 30 settembre, dalle 6 alle 20, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti strade: Via Ticino dal civico 185 al civico 217 e dal civico 258 al civico 282 , Via Sedia, Via Carrara Porto, Via Cannellone, Via Beveraturo, Via Ingegno, Via Sarno Striano ed in tutte le traverse della zona. Gli operatori della società Gori sono a disposizione dell'utenza per ogni ulteriore informazione.