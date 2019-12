Prova a truffare un'anziana a Sarno: denunciato 47enne

Gli agenti della Polizia di hanno sventato, nei giorni scorsi, una truffa ai danni di un’anziana del posto. Un uomo di 47 anni, B.R, originario del napoletano, con numerosissimi precedenti penali - molti dei quali per truffa - fin dalle prime ore del mattino aveva iniziato a contattare telefonicamente l’ottantaquattrenne, residente nel centro storico, facendosi passare inizialmente per il nipote e poi per un cliente del figlio, professionista sarnese, facendole credere di doverle consegnare una busta con dei documenti che il figlio stava aspettando, e preannunciandole che all’atto della consegna della busta l’ignara vittima avrebbe dovuto consegnargli la somma di 3.900 euro.

L’allarme

Per fortuna la donna ha immediatamente avvisato la figlia, la quale ha telefonato ai poliziotti che, dopo averla rassicurata, gli hanno consigliato di prendere tempo e di non aprire la porta di casa a nessuno fino al loro arrivo. Gli agenti si sono subito messi in contatto con l’anziana e si sono appostati nei pressi della sua abitazione. E così, nella tarda mattinata, l’uomo ha ritelefonato alla 84enne preavvisandola che di lì a poco sarebbe passato a ritirare la somma di denaro concordata in precedenza. Appena giunto presso il portone di casa, però, il truffatore è stato bloccato dai poliziotti sarnesi che, dopo le formalità di rito, lo hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa aggravata.