Sarno, tenta di truffare un'anziana ma rincasa il figlio e lo aggredisce

Fa firmare un contratto tentando di truffare un'anziana, ma il figlio rientra a casa e lo aggredisce. E' accaduto ieri, in via San Vito a Sarno, quando un uomo ben vestito era risucito a far credere ad un'anziana che il figlio avesse acquistato del materiale edile senza pagare. Per evitargli problemi, la donna avrebbe dovuto sottoscrivere un contratto e pagare un anticipo. La donna, circuita dalle parole del truffatore e preoccupata per la sorte del figlio, si è affrettata a firmare. In quel momento è rientrato proprio il figlio che, scoperto l'inganno, ha iniziato ad inveire ed a malmenare il truffatore. Pur provando a spiegarsi, l'uomo si è poi dato alla fuga. Non è il primo episodio che si verifica in città. Già qualche settimana fa, un altro individuo aveva cercato di truffare quasi allo stesso modo una coppia di anziani che , accortisi del raggiro, lo avevano messo alla porta.