Sarno, paga acconto per comprare un'auto ma era una truffa

Truffa un cliente, riuscendo a farsi consegnare l'acconto sulla vendita di un'auto che non esisteva. Finisce a processo per truffa un giovane di 25 anni, residente in Puglia. Avrebbe truffato un 40enne sulla vendita fittizia di un'auto, attraverso internet. Era il 16 gennaio 2017. In pratica, l'imputato avrebbe pubblicato una serie di foto di una Toyota Yaris del 2015, in vendita per 2000 euro. Poi aveva fornito un indirizzo e-mail ed un numero di telefono. All'offerta rispose la vittima, che saldò 400 euro attraverso una postepay, per aggiudicarsi l'auto. Che non arrivò mai. La denuncia sporta ai carabinieri di Sarno portò all'apertura di un procedimento, finito ora con una citazione a giudizio per il giovane.