Sarno, fingono la consegna di un pacco per raggirare anziana: arrestato uno dei due truffatori

E' finito agli arresti domiciliari per tentata truffa un napoletano, che giorni fa ha provato a farsi consegnare una cifra in denaro da un'anziana, fingendo di dover consegnare un pacco per un suo parente. Nella stessa indagine è stato denunciato a piede libero anche una seconda persona, ritenuta complice della prima

La truffa sventata

Seguendo quello che oramai è uno schema classico, i due si erano messi in contatto con la donna, paventando la consegna di un pacco postale e il pagamento in denaro per la consegna stessa, destinata al figlio della vittima. La donna però non ci era cascata, denunciando l'episodio alle forze dell'ordine. Queste ultime, hanno individuato uno dei potenziali truffatori, arrestandolo per tentata truffa. Sempre più spesso accade che anziani vengano raggirati da sconosciuti, che spacciandosi per amici o parenti di figli e nipoti, ottengono poi denaro fingendo di consegnare un pacco destinato a persone della stessa famiglia.