"Fate un'offerta per la festa della chiesa": finti volontari in giro per Sarno

Finti volontari stanno girando per le strade di Sarno per chiedere “offerte per la chiesa”. E, in particolare, per la festa religiosa in programma il prossimo mese di agosto. Ma si tratta di veri e propri truffatori. A denunciare quanto sta avvenendo è la parrocchia di “Maria Santissima delle Tre Corone”.

L’avviso: