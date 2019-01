Universiadi: settimana prossima al via lavori dello stadio a Sarno

E' previsto per l'inizio della prossima settimana l'avvio dei lavori di ristrutturazione allo stadio comunale "Felice Squitieri" di Sarno. La struttura rientra tra quelle che verranno utilizzate per le Universiadi, in programma nel prossimo mese di luglio in Campania.

Il progetto

Il progetto, interamente finanziato dall'Aru per un importo di 517mila euro, sara' realizzato in tre fasi: la prima prevede la ristrutturazione degli spogliatoi, della palestra e del bar ubicati nell'area sottostante la Tribuna, la seconda il restyling dei vecchi spogliatoi e la terza l'installazione di un nuovo manto in erba artificiale che sostituira' quello gia' esistente. Per quest'ultimo passo, nelle prossime settimane, si provvedera' a organizzare un incontro tra Comune di Sarno, organizzazione, ditta appaltatrice e societa' sportive che utilizzano l'impianto. "Il nostro stadio - afferma il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora -, gia' abbellito e impreziosito dalla nuova tribuna coperta e da altri interventi, sara' ancora piu' bello e funzionale, senza alcuna spesa per la cittadinanza"