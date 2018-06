Sarno, meccanico accoltellato davanti ad un bar: si indaga

Panico, nel tardo pomeriggio di ieri, a Sarno, per un accoltellamento verificatosi dinanzi ad un bar sul “Prolungamento Matteotti”.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione – riporta Il Mattino – due uomini, che avevano già litigato in mattinata, si sono incontrati nuovamente interno alle 17.50 per continuare la discussione. Soltanto che C.F . avrebbe estratto improvvisamente un coltello ferendo in più parti del corpo A.P., proprietario di una nota officina della zona. L’uomo, sanguinante, è riuscito a salire sulla sua automobile ed a raggiungere casa, dove ha chiesto aiuto. A soccorrerlo è stato un avvocato che, viste le sue condizioni, lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove i medici gli hanno riscontrato diverse ferite, di cui una profonda all’addome. La prognosi resta riservata. Intanto l’aggressore è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, che ora puntano a ricostruire l’esatta dinamica dell’accoltellamento attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nei pressi del bar.