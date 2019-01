Sarno, famiglia africana chiede da mangiare: il vigilantes dell'ospedale la porta al ristorante

Una bella storia arriva da Sarno, dove, ieri sera, una coppia di giovani e la loro neonata, provenienti dall’Africa, sono arrivati all’ospedale “Martiri del Villa Malta”.

La storia

Il ragazzo - riporta Il Mattino - non si sentiva bene, lamentava forti dolori alla schiena. I medici si sono subito presi cura di lui. E, in poco tempo, ha iniziato a stare meglio. Ad un certo punto, insieme alla moglie, ha chiesto di mangiare qualcosa. Probabilmente erano denutriti. La loro richiesta ha toccato il cuore del vigilantes che, appena finito il turno, li ha portati in un ristorante della zona per cenare. Un gesto davvero unico che la famiglia africana non potrà mai dimenticare.