Sarno, un vigilantes presidierà l'ingresso del Comune

Una guardia giurata presidierà l’ingresso del Palazzo Municipale, a Sarno. Il vigilantes sarà presente, in concomitanza con l'orario di apertura al pubblico, dalle ore 9 alle 12, il martedì e il venerdì, e dalle ore 17 alle 19 il giovedì pomeriggio. Il servizio, affidato all'istituto di vigilanza "Astrea" di Sarno, sarà a costo zero per le casse del Comune e avrà una durata sperimentale di tre mesi. La scelta dell'Amministrazione Comunale di rivolgersi alla vigilanza privata, attraverso l'avviso di sponsor per la sperimentazione e l'attività di vigilanza presso la Casa Comunale, è stata dettata da motivi di sicurezza per il ripetersi di episodi spesso sfociati in minacce e aggressioni nei confronti dei dipendenti comunali. "Da oggi, giovedì 12 aprile - informa inoltre l'Assessore Eutilia Viscardi - le carte d'identità si potranno prenotare al front-office, situato al piano terra del Comune".