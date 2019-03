Stalking e tentata estorsione alla moglie, il gip lo scarcera: "Rapporti migliorati"

"Il rapporto tra i due è migliorato, così come il ridimensionamento del timore e della paura della persona offesa". Indagato per stalking e tentata estorsione nei confronti della ex moglie, il giudice decide di liberare un uomo e mandarlo agli arresti domiciliari. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore ha accolto l'istanza dell'avvocato Gerardo Di Filippo, dopo aver riscontrato quanto veniva illustrato sui rapporti tra l'uomo, di Sarno, e la donna, rivalutando le esigenze cautelari nei riguardi dell'indagato, coinvolto in due procedimenti separati con accuse che vanno dallo stalking alla tentata estorsione.

Le motivazioni

"Le esigenze cautelari - si legge nel provvedimento - non possono ritenersi del tutto cessate, senza un vaglio sul comportamento dell'imputato, una volta riacquistata la libertà, non potendo omettere di considerare che è stato destinatario di ben due ordinanze di aggravamento, per reiterate violazioni della primigenia misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa". Ma stando agli ultimi due colloqui in carcere tenuti dalla donna, la tensione tra quest'ultima e il marito si sarebbe ridimensionata, spingendo il giudice ad una misura personale meno lieve. L'uomo sarà tuttavia processato per quelle accuse, sviluppatesi in un contesto di tensione tra lui e la moglie, legato alla gestione dei figli e alle ulteriori complicazioni nel rapporto di coppia.