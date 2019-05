Accetta offerta di lavoro poi viene violentata, ma un poliziotto racconta altro

Non avrebbe mostrato segni di violenza, ma nemmeno vestiti strappati. Non presentò neanche denuncia, cosa che invece fece il giorno dopo, quando tornò a casa, al Nord. Questo ha riferito un agente della Polfer di Cava, nel processo che vede imputato un imprenditore di Sarno per violenza sessuale ai danni di una ragazza. Era il 2013. La vittima presunta aveva 19 anni. La sua testimonianza sarà decisiva per il prosieguo del processo. La ragazza, che non si è mai presentata in tribunale, dovrà ora farlo in vista della prossima udienza, per l'accompagnamento coattivo deciso dai giudici

Le accuse

Era stato proprio l'uomo - secondo le accuse - a convincerla a trasferirsi al Sud, per provare a lavorare nella sua azienda. Per quella prova di una settimana le avrebbe messo a disposizione un appartamento a Cava de’ Tirreni. Dopo aver accolto la giovane e spiegato quello che avrebbe dovuto fare, l'uomo la condusse in quella casa, dove avrebbe provato a violentarla, toccandola nelle parti intime e sotto la minaccia di un paio di forbici. La giovane riuscì a liberarsi dalla morsa dell'uomo, e a fuggire. In uno stato di choc, raggiunse a piedi la stazione ferroviaria alla ricerca di un treno e fu notata da alcuni agenti della Polfer che si offrirono di portarla in ospedale. Ma lei rifiuto, raccontando per sommi capi quanto le era accaduto. L'agente sentito ieri mattina dai giudici ha spiegato che la ragazza non fu precisa nel fornire indicazioni sull'appartamento, dove sarebbe stata bloccata per qualche momento. Dopo, salì su un bus per tornare a casa. Il giorno dopo, presentò denuncia. Il tribunale ha disposto anche l'acquisizione di alcune telefonate e messaggi che i due si sarebbero scambiati, anche di notte, nei giorni precedenti all'arrivo della ragazza nell'Agro.