Elena Sofia Ricci visita i campi del "Pomodoro Dop" a Sarno

Tanta curiosità, a Sarno, dov’è arrivata a sorpresa Elena Sofia Ricci. La famosa attrice italiana ha visitato prima la società Cooperativa Agricola Danicoop e poi ha fatto un’escursione nei giardini dell’oro rosso “made in Sarno”: pomodoro San Marzano Dop. Ad accompagnarla il presidente di “Danicoop” Paolo Ruggiero, che gli ha spiegato il sistema di coltivazione del pomodoro.

La bellissima Elena Sofia, che pochi mesi fa è stata premiata con il David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film “Loro” di Paolo Sorrentino , si è fermata a scattare fotografie non solo con i vertici dell’azienda ma anche con diversi lavoratori della zona. Le sue immagini stanno facendo il giro dei social network.

