Sassano: aggredito il custode del cimitero, si indaga

Episodio increscioso, stamattina, a Sassano, nel cimitero comunale. Il custode del Camposanto, infatti, è stato aggredito da due uomini: come riporta Ondanews, pare che il dipendente comunale si fosse avvicinato ai due, che erano nei pressi della tomba di un familiare, per chiedere spiegazioni in merito all’apposizione di una fascia utile a posizionare i ceri. I due uomini, però, avrebbero iniziato un diverbio: dalle parole sarebbero passati ai fatti, colpendolo con dei pugni al volto.

L'intervento

La vittima è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per essere medicata: sul posto, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del Comando della Polizia Municipale. Si indaga.