Ladri nella scuola "Giovanni Falcone" di Sassano: rubati 5 computer

Continuano i furti nelle scuole in provincia di Salerno. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il plesso della frazione Silla di Sassano dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Giovanni Falcone”.

Il furto

Nel corso della notte i malviventi hanno forzato una porta per entrare nella struttura, dove hanno rubato cinque computer. Poi sono fuggiti via senza lasciare tracce. Ad accorgersi del furto, questa mattina, sono stati i dipendenti che hanno immediatamente avvisato il preside e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri. La notizia ha fatto subito il giro del piccolo paese salernitano.