Sassano, fienile distrutto da un incendio: si indaga

Panico, intorno alle 4 della scorsa notte, quando un incendio è divampato all’interno di un fienile situato in località Fontanelle a Sassano.

I danni

Le fiamme hanno distrutto più di cento rotoballe di fieno e anche un trattore, mentre il gregge di mucche, che era custodito nei pressi della struttura, è stato tratto in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà sono riusciti a domare il rogo, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento. Su quanto accaduto, comunque, indagano i carabinieri di Sala Consilina.