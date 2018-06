Sassano, Smart distrutta dalle fiamme: si indaga

Paura, la scorsa notte, in località Silla di Sassano, dove un’automobile (Smart) è stato distrutta dalle fiamme.

Il rogo

L’auto, di proprietà di una donna, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare l’incendio evitando che si espandesse agli altri veicoli parcheggiati nella zona. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Sala Consilina.