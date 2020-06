Sorpreso a tagliare 250 alberi senza autorizzazione: uomo multato a Sassano

I carabinieri forestali hanno sorpreso un uomo che, in località Peglio-Pozzillo di Sassano, aveva tagliato 252 alberi di quercia su una superficie boscata che rientra nel territorio di appartenenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La multa

Il taglio, come accertato dai militari, è avvenuto in assenza del nulla osta dell’Ente Parco e in violazione alle norme in materia. L’uomo, proprietario del terreno in questione, è stato sanzionato per 1.038 euro.