Precipita sul parabrezza di un autobus a Sassano: operaio in ospedale

Paura, questa mattina, in località San Rocco di Sassano, dove un operaio è improvvisamente precipitato dalla piattaforma su sui era salito per montare le luminarie per la festa patronale.

I soccorsi

L’uomo è precipitato sul parabrezza di un autobus che stava percorrendo in quel momento la strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Polla. Le sue condizioni di salute non sono gravi.