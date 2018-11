Da Salerno a Sassari con la droga nell'addome: nigeriano si sente male e viene arrestato

Un cittadino nigeriano, provenienti da Salerno, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sassari con l’accusa di detenzione di droga.

Il controllo

Il giovane, richiedente asilo, è stato bloccato in Piazza Colonna Mariana, nel corso di alcuni controlli. Agli agenti ha dichiarato di essere arrivato da Salerno in Sardegna per acquistare un’automobile. Ma senza essere in grado di indicare la rivendita, concessionaria o privato, sprovvisto di denaro, permesso di soggiorno e mezzi di sostentamento. Poi, però, è stato colto da un improvviso malore. Per questo è stato trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata”, dove, al termine di tutti gli accertamenti, è emerso che nel suo addome vi erano ben 34 ovuli di eroina per un peso totale di mezzo chilo. Per questo, dopo l’identificazione, è stato rinchiuso nel carcere di Bancali.