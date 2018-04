Sassi contro passanti e negozi a Cava: baby gang in azione

Baby gang in azione a Cava de' Tirreni: un gruppo di ragazzini si divertirebbe a lanciare pietre contro passanti e saracinesche dei negozi. Come riporta Il Mattino, nella centralissima Piazza Abbro, a pochi passi da Palazzo di Città, alcuni studenti delle Superiori si nasconderebbero in una scacchiera per poi lanciare sassi contro passanti e nelle vetrine di una panetteria.

La denuncia

Il lancio di pietre avrebbe finito per sfiorare anche anziani e donne con passeggini. Molti cittadini cavesi hanno chiesto a gran voce un intervento da parte dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine per prendere i provvedimenti del caso.