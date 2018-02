Sassi e spari contro la troupe di Striscia a Palermo, Rubano: "Vivi per miracolo"

Sassi e un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Ieri pomeriggio Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia" sono stati aggrediti durante una inchiesta sulla droga allo Zen di Palermo. Con lui c’era anche il giornalista cilentano Vincenzo Rubano. "Brumotti insieme alla nostra troupe - come spiega in una nota la produzione della trasmissione - si trovava nel quartiere Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti, quando, usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori verso le 16 sono stati aggrediti da un folto gruppo di abitanti del quartiere. Insultati e minacciati di morte, si sono visti piovere addosso anche dei sassi".

La tensione

La troupe è rientrata nella vettura blindata per ripararsi dagli aggressori "quando all’improvviso - si legge ancora nella nota - il tetto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, pare di calibro 12". Brumotti non perde il sorriso e su Instagram scrive: "Un dolce saluto a tutti gli spacciatori. Avanti tutta nella nostra guerra". Mentre Rubano pubblica le foto e si sfoga su Facebook: "Vivi per miracolo! Stiamo bene ma è stato uno dei giorni più brutti della mia vita. Andiamo avanti".

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno indagando sul caso.

