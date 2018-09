Sanità: torna il presidio medico permanente al Saut di Casaletto Spartano

Importante notizia per gli abitanti di Casaletto Spartano. Da inizio settembre, infatti, è stato ripristinato il medico in servizio al Saut anche di notte divenendo, quindi, un presidio sanitario permanente. Dal 2014, infatti, il medico era in servizio esclusivamente dalle 8.00 alle 20.00 lasciando, quindi, scoperto la fascia serale e notturna.

Il convegno

Per l'occasione è stato organizzato un convegno in piazza San Giovanni sul sistema dell'emergenza urgenza organizzato da CittadinanzAttiva Campania. "Il sistema dell'emergenza urgenza si deve organizzare a livello ampio ma deve sposarsi con le esigenze dei singoli territori - ha commentato Lorenzo Latella, segretario di CittadinanzAttiva Campania - Questa è la versa sfida del futuro".