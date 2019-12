"Caso di scabbia all'ospedale di Scafati: 5 contagiati", l'allarme lanciato da Borrelli

Sospetto caso di scabbia all’ospedale Scarlato di Scafati: a denunciarlo, il consigliere Regionale Francesco Borrelli a seguito della segnalazione di un cittadino. Cinque infermieri sarebbero stati contagiati. : “Qualora fosse vero, esporrebbe pazienti e personale ad un forte rischio contagio. Abbiamo inviato una nota all’Asl per verificare la veridicità di quanto ci è stato riferito e per conoscere i provvedimenti da adottare”, ha detto.

La denuncia

“Un cittadino ci ha segnalato un caso scabbia all’ospedale Scarlato di Scafati. - racconta il consigliere- Stando a quanto ci ha riferito, la malattia si sarebbe diffusa in seguito al ricovero di una paziente, giunta circa dieci giorni fa. Dopo il trasferimento al reparto di medicina generale, avrebbe trasmesso la scabbia a cinque lavoratori. L’azienda sanitaria avrebbe avviato un’inchiesta interna, riscontrando effettivamente la presenza del virus all’interno della struttura. A fronte di tale evidenza, la direzione dell’ospedale non avrebbe disposto la chiusura e la disinfettazione del reparto, ma avrebbe semplicemente ordinato a infermieri e Oss di indossare i guanti lunghi". Se fosse vero, dunque, si correrebber il rischio che qualche soggetto contagiato possa portare il virus all’esterno. “Ho provveduto a inviare una nota all’Asl per verificare la veridicità della segnalazione. Qualora la denuncia fosse fondata ho chiesto di conoscere i provvedimenti che l’azienda ha in programma di adottare per fare in modo che ogni rischio contagio venga debellato”, ha concluso Borrelli.

