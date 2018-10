Scafati, 32enne prova ad uccidersi con il gas della cucina

Tenta di farsi saltare in aria con il gas, ma viene salvato in extremis dai carabinieri. L’increscioso episodio si è verificato in un appartamento situato in via Orta Longa a Scafati.

Il dramma

A voler compiere l’estremo gesto un ragazzo di 32 anni che, circa una settimana va, aveva provato a togliersi la vita ingerendo una grossa quantità di farmaci. Due giorni fa, mentre era sola in casa, ha prima scritto un biglietto di addio ai familiari e poi ha aperto le valvole del gas dei fornelli in attesa dell’esplosione. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che, resisi conto di ciò che stava per accadere, hanno telefonato ai militari dell’Arma che, in pochissimo tempo, sono riusciti a salvare il giovane, il quale, subito dopo, è stato trasportato in ospedale. Ignoti i motivi del suo gesto.