Aggredisce e ruba il cellulare alla sua ex: denunciato 21enne a Scafati

Momenti di paura, sabato pomeriggio, in pieno centro a Scafati, dove un ragazzo napoletano di 25 anni ha aggredito la sua ex fidanzata, che è anche la madre di suo figlio. Quest’ultima è tuttora ospite di una casa di accoglienza per vittime di violenza.

La storia

Si trova lì perché - riporta Il Mattino - ha denunciato più volte il suo ex compagno per comportamenti violenti. Soltanto che, due giorni fa, lui l’avrebbe contattata per incontrarla. E, in qualche modo, è riuscito a convincerla. Lei si è presentata all’appuntamento, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto, dove i due hanno iniziato a parlare. Poi la situazione sarebbe degenerata con il 25enne che avrebbe iniziato a minacciarla e spintonarla per prenderle con la forza il suo telefonino, che, alla fine, è riuscito a portarle via rompendole anche la maglietta che indossava. A quel punto è andata via per recarsi alla locale caserma dei carabinieri presentando una nuova denuncia contro il giovane.