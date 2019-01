Giovane aggredito e picchiato da due sconosciuti in un bar a Scafati

Ragazzo di Caserta aggredito e picchiato in un bar di Scafati. La prognosi per lui è di trenta giorni. Sul caso indagano i carabinieri di Scafati e quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore

Il raid

La vittima ha 20 anni, ma agli inquirenti avrebbe riferito di non conoscere i suoi aggressori. L'episodio è avvenuto dopo l'ora di pranzo, lunedì scorso, in un bar in via Santa Maria la Carità. Il ragazzo si trovava a Scafati per ragioni lavorative, quando poco prima di rientrare in auto, uscendo dal bar, sarebbe stato avvicinato da due persone, che lo avrebbero prima provocato e poi deriso. Il giovane di Caserta avrebbe reagito, rispondendo ad entrambi di lasciarlo in pace. Poi la discussione, sono volate parole grosse, fino alle minacce e alle botte. Dopo aver steso il giovane, i due aggressori sarebbero fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza, mentre il ragazzo veniva soccorso da alcuni clienti del bar, che hanno provato anche a interrompere quel pestaggio. Per il ventenne, curato in ospedale, una prognosi di trenta giorni. I carabinieri intanto stanno indagando per risalire all'identità dei due aggressori.