Scafati, non accetta la multa e aggredisce carabiniere: arrestato

Aggredisce un carabiniere della tenenza perché non accetta la multa. Era senza il tagliando assicurativo. E' accaduto a Scafati, due giorni fa, quando un carabiniere ha fermato il suo aggressore in una piazza della frazione di San Pietro. Insieme ad un collega è stato aggredito. Uno dei due è stato costretto anche a recarsi in ospedale, a Nocera Inferiore, per leggere ferite riportate. L'uomo, che aveva mostrato evidente contrarietà per la sanzione che da li a poco avrebbe preso, è stato invece arrestato e sottoposto a fermo, in attesa del rito per direttissima. La solidarietà per il militare aggredito è giunta dal gruppo “Scafati in Movimento”. «Condanniamo l’episodio di violenza avvenuto a San Pietro», ha spiegato l’attivista Peppe Sarconio. «Questo riporta all’attenzione dell’opinione pubblica l’ampliamento dell’attuale tenenza dei carabinieri a Compagnia. Scafati resta terra di frontiera e lo Stato deve dare una risposta concreta a chi, con la violenza, prova a dettare legge».