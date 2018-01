Scafati, l'ex sindaco Aliberti e l'ex consigliere Barchiesi incandidabili per le prossime elezioni

Pasquale Aliberti e Roberto Barchiesi non potranno candidarsi per le prossime elezioni in Campania. Così ha deciso la I sezione civile del Tribunale di Nocera Inferiore, con presidente Gustavo Danise, relatore ed estensore, accogliendo la richiesta presentata dal ministero dell’Interno per l’ex sindaco e l’ex consigliere comunale. Entrambi coinvolti in un'indagine per presunto scambio elettorale politico mafioso con il clan Loreto-Ridosso. E' stata invece rigettata la richiesta della Procura di Nocera Inferiore per l’ex assessore Diego Chirico. Il provvedimento non avrà durata quinquennale, ma nel 2019 Aliberti e Barchiesi potranno candidarsi in vista delle elezioni comunali al Comune di Scafati. Non avendo condanne per reati di camorra, salteranno solo un turno elettorale, che è quello successivo allo scioglimento dell’Ente di cui facevano parte entrambi