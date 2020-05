Scafati Arancione parteciperà al flash mob per il Sarno: "Battaglia collettiva contro silenzio e immobilismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il gruppo Scafati Arancione parteciperà all'iniziativa "Sarno 2020". "Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto in quanto è una battaglia collettiva", hanno spiegato i vertici del movimento politico che, sabato 30 maggio 2020, terranno un flashmob nei pressi del Comune di Scafati tenendo comunque conto delle disposizioni in materia di Covid-19 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del gruppo. Per l'occasione è prevista anche la partecipazioni di molte associazioni del territorio, che hanno già aderito all'iniziativa. "Nello specifico, si tratta di un unico progetto comune sotto il quale manifestare il dissenso di un intero comprensorio contro l’immobilismo e il silenzio delle istituzioni. Vogliamo sensibilizzare tutti e per questo invito gli scafatesi a partecipare", ha detto Raffaele Dattilo, vicesegretario di Scafati Arancione.