Scafati, dipendente "benefattore": false presenze per lui e per i colleghi

Si sarebbe fatto prima timbrare per attestare falsamente la sua presenza, poi avrebbe ricambiato il favore per tre dei suoi colleghi. Con l’accusa di truffa finisce a processo un dipendente del comune di Scafati, E.B. Il processo partirà il 28 settembre prossimo.

Le accuse

L’indagine della Guardia di Finanza sul fenomeno di assenteismo a Palazzo Mayer inquadrò la posizione del comunale, che riuscì a far marcare il proprio badge ad una collega, allontanandosi poi dal luogo di lavoro. Per questo, avrebbe percepito indennità accessorie e raggiunto il suo stipendio, pur non essendo fisicamente nel suo ufficio. Questo sarebbe avvenuto dal 31 marzo al 7 aprile 2016, data delle contestazioni dalle quali l’uomo dovrà difendersi.