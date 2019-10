Ladro beccato mentre scavalca un cancello, arrestato dai carabinieri a Scafati

Arrestato mentre tentava di scappare. Accade a Scafati, nei pressi del circolo culturale "Controverso", nuovamente finito nel mirino dei malviventi giorni fa, con il furto di soldi e una serie di danneggiamenti commessi all'interno della sede. Qualche sera fa, invece, i carabinieri sono riusciti a bloccare un uomo. Intorno all'una di notte, alcuni vicini hanno segnalato ai gestori dell'associazione di aver sentito alcuni rumori provenienti dall'interno della sede di Corso Nazionale. Sul posto si sono catapultati alcuni dei ragazzi ma anche i carabinieri, che hanno beccato un uomo che cercava di scavalcare la recinzione di un terrazzo, chiudendo il cancello di accesso. L'uomo è stato arrestato per poi comparire dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore, nel rito per direttissima.

Il messaggio

"Cari tutti - hanno scritto attraverso il profilo social i membri dell'associazione - per quanto surreale possa sembrarvi, vi comunichiamo che questa notte ci hanno svaligiato di nuovo. E’ stata una nottata al limite dell’assurdo perché il ladro, questa volta, è stato colto in flagranza e arrestato. Il Circolo ha riportato danni strutturali più pesanti rispetto alla volta precedente, ciò nonostante - e dopo una nottata passata in caserma - questa sera, come promesso, saremo aperti per un aperitivo.