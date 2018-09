Scafati, auto esplode in piena notte: si indaga

Auto in fiamme in via Santa Maria la Carità, nella notte tra mercoledì e giovedì. Una Fiat 500 nera, parcheggiata in strada, d'improvviso è esplosa, generando un incendio. Danneggiata vistosamente la parte anteriore del veicolo. Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'episodio, per comprendere se l'incendo sia di origine dolosa o meno. Il botto ha buttato giù dal letto diversi residenti per lo spavento.