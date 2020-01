Scafati, guidano un'auto rubata e feriscono una giovane: indagano i carabinieri

Guidano un'auto rubata e finiscono contro un altro veicolo e feriscono la conducente. Per poi fuggire a piedi. E' accaduto domenica sera, a Scafati, in via Passanti. A restare ferita una 29enne di Boscoreale, che si trovava alla guida della sua Lancia Y, quando è stata colpita al fianco sinistro a causa dell'urto con una Fiat Punto. In quest'ultima, c'erano due ragazzi.

L'incidente

La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza, giunta sul posto, nell'immediatezza. Se l'è cavata con pochi giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'auto - abbandonata lungo la strada - proveniva dai paesi vesuviani ed era stata rubata qualche giorno prima. Una Fiat Punto di colore nero, priva di assicurazione. Sconosciuti i motivi della fuga. Anche l'auto viaggiava ad alta velocità. Sull'episodio è stata avviata un'indagine, anche in ragione dei tanti episodi criminali registrati in città, nelle ultime settimane.