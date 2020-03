Torna la banda del buco a Scafati, colpo da 10.000 euro in una sala scommesse

Torna la banda del buco a Scafati, un gruppo di ladri ha scavato un foro di grosse dimensioni nella parete per entrare in una sala scommesse. E' accaduto lo scorso week end, in via Dante Alighieri. L'obiettivo era uan sala scommesse, depredata di circa 10.000 euro.

Il colpo

La banda di malviventi è entrata attraverso un cortile di una proprietà privata adiacente. La sala scommesse si trovava al piano terra di un condominio. Un colpo studiato, specie per i passaggi da effettuare a piedi, fino alla creazione del buco nella parete. Una volta all'interno, i ladri hanno depredato le macchinette, portando via più di diecimila euro. Ad accorgersene i titolari, ma solo il giorno dopo, con la contestuale denuncia ai carabinieri della tenenza. Due settimane fa, era stato preso di mira un bar tabacchi in via Sant'Antonio Abate con le medesime modalità.