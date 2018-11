Scafati, giocavano nel retro di un bar a poker: scatta la chiusura

Giocavano a poker nel retro di un bar, scattano i controlli della polizia municipale a Scafati. Lo scorso week end, i caschi bianchi hanno effettuato dei controlli in un bar di via Avigliano. Gli uomini agli ordini del comandante Giovanni Forgione hanno trovato alcuni tavoli verdi, sui quali diverse persone erano impegnate a giocare a poker. Il gioco era in corso in un'altra sala, più piccola, interna al locale. Pare che i controlli siano stati decisi dopo diverse segnalazioni giunte dallo stesso bar, che riferivano di aggressioni tra una o più persone. Al momento, la commissione straordinaria del comune ha disposto la chiusura del locale, salvo ricorsi al tribunale amministrativo da parte dei titolari.