Scafati, giocatore americano indagato per doping: rischia il processo

Traccia di cannabinoidi nelle urine: rischia il processo Antony Gilles Miles jr, 29enne americano e giocatore della Givova Scafati basket. La Procura di Nocera Inferiore, nella figura del sostituto Viviana Vessa, gli ha notificato l’avviso di conclusione indagine. E’ accusato di violazione della legge 230 del 2007, quella istituita contro l’uso di doping nello sport. Il controllo nei confronti dell’atleta risale alla fine del 2017, con l’iscrizione nel registro degli indagati un mese fa, dopo tutti gli accertamenti svolti. Americano originario della Louisiana, Miles jr. milita nella formazione iscritta al campionato di basket in serie A2. Dopo quel controllo, fu sospeso cautelativamente dalla Procura Nazionale Antidoping. Le analisi alle quali si sottopose risalgono al termine di una gara di campionato contro il Moncada Agrigento, disputata nella città di Scafati il 12 novembre scorso.

Le analisi

I primi dati riferirono che il ragazzo aveva assunto una sostanza farmacologica con rilievo di metaboliti del Thc, presenti nei cannabinoidi, individuati come marijuana o hashish di solito. A risultare positivo fu il campione di urina prelevato prima del match. Lo stop giunse poco prima di un altro match, quello con l’Eurotrend Biella. A comunicarlo fu la Prima sezione del tribunale antidoping del Coni. Ora si passa invece all’aspetto penale, con la notifica della chiusura dell’indagine e la possibilità, per l’atleta, di presentarsi davanti al sostituto procuratore e chiedere di essere interrogato. Ne ha facoltà, così come quella di presentare una memoria difensiva, con la quale fornire spiegazioni sulla contestazione che gli viene mossa e che lo tiene lontano dai palazzetti di pallacanestro. Dopo aver valutato eventuale interrogatorio o documentazione, la Procura deciderà se chiedere o meno il processo