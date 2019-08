Scafati, bomba esplode nel distributore di sigarette: è caccia a due uomini

Momenti di tensione, nella notte tra giovedì e venerd’, in via Bonifica a Scafati, dove una piccola bomba è esplosa davanti al distributore automatico di sigarette di un bar.

Le indagini

Il boato ha spaventato i residenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri che, al momento, non escludono alcuna pista. In queste ore è caccia ai due uomini arrivati in via Bonifica a bordo di uno scooter di colore nero che, a seguito dell’esplosione, fuggono però a mani vuote. Dopo l'interrogatorio del titolare del bar e la visione dei filmati delle telecamere, sembra essere avvalorata l’ipotesi del tentato furto fallito. Le indagini per risalire all’identità dei due banditi sono ancora in corso.