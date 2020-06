Incidente frontale tra auto e moto a Scafati: muore un 23enne

Incidente mortale al confine tra Scafati e Boscoreale (Napoli). La tragedia si è consumata, intorno alle 22 di venerdì scorso, quando si è verificato un scontro tra un’automobile (Fiat Punto) e uno scooter.

La tragedia

Ad avere la peggio è stato uno dei due giovani in sella alla moto, Cosimo De Biase, 23 anni, originario del comune napoletano, che insieme al fratello gestiva un’attività di noleggio auto in via Passanti a Scafati. De Biase, a causa del violento impatto, è deceduto, mentre l’amico è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Castellammare di Stabia dov'è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente della vettura, che si è subito fermato a seguito dello scontro, rischia l’accusa di omicidio stradale.