Scafati, botte alla madre e al fratello disabile: sarà processato

Sarà giudicato per maltrattamenti un uomo di 49 anni, allontanato in un primo momento dalla casa familiare, per violenza commessa sui propri familiari. Domiciliato a Scafati, l'uomo originario di Castellammare di Stabia, avrebbe maltrattato più volte la madre e il fratello disabile. Questo, in un periodo compreso di circa un anno. Sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'uomo avrebbe più volte inveito contro la madre, picchiando lei e il fratello con calci e pugni, per poi finire per distruggere la mobilia di casa. La donna veniva strattonata e afferrata per le braccia, al fine di impedirle di scappare e minacciandola quotidianamente. Quando i carabinieri intervennero per bloccare l'uomo, dopo aver raccolto la segnalazione della madre, il 49enne non fermò le minacce neanche in quel momento: "Tengo già tutti i kit pronti per te..so io come risolvere la situazione", facendo intendere di voler fare ancora del male fisico al proprio genitore.