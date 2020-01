Choc a Scafati, cagnolino trovato morto in una busta: l'ira degli abitanti

Sta facendo il giro dei social network la fotografia scattata, questa mattina, da Francesco Carotenuto, a Scafati, in cui si vede una busta abbandonata in strada con all’interno il corpicino di un cane: “Delle persone mi hanno contattato per segnalarmi questo abominio che devasta l'anima. Se anche il cagnolino fosse stato lasciato lì già morto – commenta Francesco - non meritava certo di essere stato abbandonato come un rifiuto. Senza parole..”.

Lo sfogo degli scafatesi

L’immagine sta provocando tanta rabbia e amarezza soprattutto tra i cittadini scafatesi. Molti i commenti su Facebook. Scrive Daniela: “Che schifezza di gente”. Più dura Rosanna: “Dovete fare la stessa fine senza una degna sepoltura di degno non avete nulla”. Drastico Ernesto: “Assurdo. Inconcepibile. Disumano. Orrendo”. E Catello ricorda: “A Nola c’è il cimitero per cani potevamo portarlo la con una degna sepoltura”.