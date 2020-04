Nuovo caso positivo da Covid-19 a Scafati, appello di Salvati per l'ospedale

Nel comunicare una nuova guarigione ma anche un nuovo caso positivo al Covid-19 a Scafati, il sindaco Cristoforo Salvati chiede ai suoi concittadini di sostenere la raccolta fondi promossa dal Comune per sostenere l’ospedale “Mauro Scarlato” e le famiglie in difficoltà economica.

Si tratta di una persona che lavora in ambito sanitario fuori dalla città di Scafati. L’Asl ha già ricostruito i contatti che ha avuto nelle ultime settimane ed è attualmente in quarantena domiciliare. “Le sue condizioni sono buone” fa sapere il primo cittadino che, poi, conferma: “Sono stati trasferiti nell’ex ospedale Da Procida di Salerno i primi quattro nostri concittadini positivi domiciliati, che si sono allontanati dalle loro famiglie per evitare di infettare anche i loro parenti conviventi”. Dal 6 aprile al 19 aprile sono stati effettuati in città 255 tamponi naso-faringei.

Cari concittadini, questa esperienza insolita e triste che stiamo vivendo, mi ha dato anche dei messaggi positivi. Si è creata una fitta rete di solidarietà intorno a chi, in questo momento, si trova in difficoltà. Tante le iniziative dell’amministrazione e della società civile a sostegno dell’ospedale e delle persone in difficoltà economiche. Per supportare ulteriormente queste giuste cause l’amministrazione comunale ha creato un conto vincolato sul quale stiamo raccogliendo fondi per sostenere il presidio ospedaliero M. Scarlato che si occupa dei casi Covid-19. Considerato inoltre, che il perdurare dell’emergenza sta avendo ricadute anche sul profilo economico delle famiglie, causando forti problemi nel pagamento di bollette e fitti, stiamo raccogliendo fondi anche per fronteggiare lo stato di grave crisi sociale. Va chiarito che l’art. 66 del D.L. n. 18/2020, avente ad oggetto incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche e enti non commerciali a sostegno dell’emergenza Covid-19 in favore dello stato, regioni e enti locali territoriali, prevede una detrazione d’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro mentre per le erogazioni effettuate dai titolari d’impresa si applica l’art. 27 legge 13/5/1999 n. 133. Non perdiamo l’occasione per dimostrare la nostra sensibilità e generosità facendo un versamento sul conto “Raccolta fondi emergenza coronavirus” con causale Ospedale Mauro Scarlato o Emergenza Sociale.

IBAN: IT80H0885576490000001006564