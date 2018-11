Lavoro, il Centro per l'Impiego di Scafati si trasferisce a Sarno

La Regione Campania ha accolto la richiesta del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ed ha ritenuto idonei i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, in via Giacomo Matteotti, nello stabile Cofaser, per ospitare il Centro per l’Impiego che ha sede attualmente a Scafati. Il trasferimento del Centro per l’Impiego, con tutto il personale, risolverà le problematiche messe in evidenza nei mesi precedenti dall’utenza sarnese.

Il commento del primo cittadino: